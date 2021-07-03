BESMEK Genel Sergi ve Festivalinde müzikler eşliğinde sona erdi

Beyoğlu’nda düzenlenen BESMEK Genel Sergi ve Festivalinde dans gösterileri ve müzikler eşliğinde dönem sonu kutlaması yapıldı. Festivale katılan Başkan Ali Yıldız, “BESMEK anlayışı, Cumhurbaşkanımızın İSMEK’i kurduğu ruh ve anlayışı taşımaktadır” dedi.
“BESMEK anlayışı, Cumhurbaşkanımızın İSMEK’i kurduğu ruh ve anlayışı taşımaktadır”
BESMEK’in önemini vurgulayan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “BESMEK, aslında İSMEK’in kurucusu Beyoğlu’nda BESMEK’in kurulması İstanbul’da 1994 yılında belediyecilik anlayışını bütün dünyaya duyuran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve saygıdeğer eşleri hanımefendiye Beyoğlu’nun bir vefasıdır. Böyle değerlendiriyorum ve inşallah BESMEK anlayışı Cumhurbaşkanımızın İSMEK kurulurken hangi ruhla ve anlayışla kurulduysa o anlayışla Beyoğlu’ndaki bütün kadınlara, gençlere, çocuklara hizmet etmeye devam edecek. BESMEK, Beyoğlu’nundur, Beyoğlu’nun kadınlarınındır, gençlerinindir, çocuklarınındır. Beyoğlu’nda BESMEK’e sahip çıkacaklar ve en güzel emeklerini, becerilerini, hünerlerini, eserlerini ortaya koyacaklar ve her yıl bu aylarda bu mekanda sergimizi açacağız” açıklamasında bulundu.BESMEK Genel Sergisi 5 Temmuz’a kadar açık olacak.