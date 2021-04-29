BESMEK’le meslek sahibi oluyorlar

Beyoğlu Belediyesi BESMEK Eğitim Merkezi ile İŞKUR işbirliğinde açılan Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’na katılan vatandaşlar, meslek öğrenirken aynı zamanda para da kazanıyor.
Meslek öğrenirken aynı zamanda para kazanıyorlarMeslek kurslarında katılımcılara detaylı eğitimler verilirken, geleceklerini şekillendirmeleri noktasında da yol gösterici bilgiler paylaşılıyor. Kurslara katılan vatandaşlar meslek öğrenirken aynı zamanda para kazanıyor. Aldıkları eğitim süresince günlük 35 TL cep harçlığı alan kursiyerlerin, geldikleri gün sayısı kadar sigortaları da İŞKUR tarafından yatırılıyor. Kursları başarı ile bitiren kursiyerler MEB onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. Bu yıl pilot uygulama olarak iki branşta açılan kurslar, yeni eğitim öğretim yılında birçok farklı meslek grubunda açılacak.