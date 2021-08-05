BESMEK’te MEB onaylı sertifikalı ilk yardım eğitimi

Beyoğlu Belediyesi, hastalık ve yaralanmalarda uygulanacak ilk yardım eğitimine sahip kişi sayısının artırılması amacıyla BESMEK’te İlk Yardım Kursu açtı. Uzman eğitmenler tarafından verilen 18 saatlik eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlere MEB onaylı İlk Yardım Sertifikası veriliyor.

Günlük hayatta yaşanan kazalar sırasında ilk 5 dakika içinde uygulanacak etkili bir ilk yardım hayati önem taşıyor. Bu bilinçle harekete geçen Beyoğlu Belediyesi İlk Yardım Eğitimi Seferberliği başlattı. Beyoğlu’nun 15 farklı noktasında faaliyet gösteren BESMEK’te (Beyoğlu Sanat Meslek Eğitimi Kursları) İlk Yardım Kursu açıldı. Katılımcılara ilk yadım müdahalesi ile ilgili teori ve pratik eğitimlerin verildiği kursa, çeşitli meslek grupları, kamu kurumu çalışanları ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İlk Yardım Kursu ile, hastalık ve yaralanmalarda uygulanacak ilk yardım eğitimine sahip kişi sayısının artırılması hedefleniyor.

Teorik ve pratik eğitimler veriliyor

Kursiyerlere ilk yardım ile ilgili temel kavramlar başta olmak üzere yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmasında, kanamalarda, yaralanmalarda, kırık, çıkık ve burkulmalarda, acil bakım gerektiren hastalıklarda, zehirlenmelerde, sıcak çarpmasında, yanık ve donmalarda, vücuda yabancı cisim kaçmalarında yapılacak ilk yardım uygulamaları öğretiliyor. Ayrıca hasta/yaralı taşıma teknikleri, suni teneffüs ve kalp masajının nasıl yapılacağı da cansız mankenler üzerinde uygulamalı olarak gösteriliyor.

Başarılı kursiyerler MEB onaylı ilk yardım sertifikası almaya hak kazanıyor

Uzman ve deneyimli eğitmenler tarafından verilen 18 saatlik eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı İlk Yardım Sertifikası veriliyor. Teorik eğitimler interaktif eğitim teknikleri ve bilgisayar destekli sunum teknikleri kullanılarak yapılırken, pratik eğitimlerde ise cansız mankenler üzerinde uygulamalı eğitimler veriliyor.