Beyaz örtüye bürünen Çamlıca Camii havadan görüntülendi
Beyaz örtüye bürünen Çamlıca Camii sabahın ilk ışıkları ile havadan görüntülendi
GENEL
15 Ocak 2021 Cuma 08:45
ABONE OL
Beyaz örtüye bürünen Çamlıca Camii sabahın ilk ışıkları ile havadan görüntülendiİstanbul Anadolu yakasında kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerden olan Çamlıca ise beyaza büründü. Kar yağışı sonrası Çamlıca Camii ve çevresinde oluşan eşsiz manzara havadan görüntülendi. Anadolu Yakası’nın büyük bir bölümünde kar yağışı etkisini sürdürürken kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.