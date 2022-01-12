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Beyaz örtüyle kaplanan Çatalca havadan görüntülendi

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İstanbul’da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Beyaz örtü ile kaplanan Çatalca Akalan köyü drone ile görüntülendi.

Beyaz örtüyle kaplanan Çatalca havadan görüntülendi
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İstanbul’da beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Beyaz örtü ile kaplanan Çatalca Akalan köyü drone ile görüntülendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden İstanbulluları uyardı. Beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un yüksek kesimlerinde sulu kar şeklinde etkili olmaya başladı. Çatalca’da etkili olan kar Akalan köyünü beyaz örtü ile kapladı. Karın yanı sıra fırtınada etkili olmaya devam ediyor. Beyaza bürünen köy havadan drone ile görüntülendi.

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