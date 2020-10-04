Beyazıt Meydanı’nda Azerbaycan’a destek mitingi

İstanbul’da yaşayan Azerbaycan Türkleri, işgal altındaki topraklarını korumak için operasyon başlatan ülkelerine destek mitingi gerçekleştirdi. Basın açıklamasını okuyan İstanbul Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu Başkanı Anar Can Kıtay, “Bizler Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı olarak haklı davamızda bize destek olan tüm kardeşlerimizle gönüllü olarak savaşmaya ve cepheye gitmeye hazırız” dedi.

İstanbul Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu, Azerbaycan ordusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek vermek için Beyazıt Meydanı’nda miting düzenledi. Mitinge binlerce Azerbaycan Türkü ve Türk vatandaşları katıldı. Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ile meydanda toplanan grup, ‘Karabağ bizimdir, bizim olacak’ sloganı attı. Saygı duruşuyla başlayan mitingde İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı okundu. Mitinge katılan Azerbaycan Türkü üniversite öğrencileri Türkiye’nin vermiş olduğu desteğe teşekkür etti. Cephede şehit düşen Azerbaycan askerlerinin yakınları da mitinge katılarak duygularını ifade etti.

“Gönüllü olarak savaşmaya ve cepheye gitmeye hazırız”

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına karşı düzenlemiş olduğu hain saldırıyı kınamak için toplandıklarını ifade eden İstanbul Üniversitesi Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Topluluğu Başkanı Anar Can Kıtay, “Ermenistan’ın gerçekleştirmiş olduğu bu hain terör saldırılarının esas amacı Dağlık Karabağ sorununun çözümü ile ilgili süreci kendi lehine uzatmak ve savaşı daha geniş cephelere yaymaktır. Azerbaycan bölgede gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonu başta Türkiye Cumhuriyeti olmakla bir çok devlet tarafından desteklenmiştir. İki millet bir devlet anlayışını bu savaşta da gösteren Azerbaycan ve Türkiye’den binlerce gönüllü, askerlik başvurusunda bulunmuştur. Buna karşılık haklı davasında Azerbaycan’ın yanında olduğunu beyan eden bazı devletler ise Ermenistan’a ve bölgedeki diğer terör unsurlarına destek sağlayarak uluslararası hukuk kurallarını ihlal etmiştir. Bizler Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşı olmakla haklı davamızda bize destek olan tüm kardeşlerimizle gönüllü olarak savaşmaya ve cepheye gitmeye hazırız” diye konuştu.