Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: Ramazan ayı boyunca 100 bin adet pide ikram edeceğiz

Beykoz’da sosyal dayanışma çalışmaları kapsamında yürütülen ve her gün düzenli olarak ilçe sakinlerine dağıtılan pide çalışmasına Başkan Murat Aydın’da katılım sağladı. Başkan Aydın vatandaşlara iftar için pide dağıtırken, vatandaşlarla sohbet de etti.

Beykoz’da ilçe genelinde Ramazan ayı boyunca gerçekleştirilecek olan pide dağıtımı aralıksız bir şekilde sürdürülmeye devam ediyor. Ramazan ayı boyunca ilçe genelinde 100 bin adet ‘Beykoz Pidesi’ nin dağıtılması hedeflenen çalışmaya, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’da katılım sağladı. Başkan Aydın kapı kapı gezerek vatandaşlara hem pide dağıttı hem de hayırlı ve huzurlu bir Ramazan Ayı diledi.

Başkan Aydın ile sohbet ederek ikram edilen pideleri alan vatandaşlar ise Ramazan Ayı’nın sıcaklığını hissettiren çalışma adına Başkan Aydın ve ekibine teşekkürlerini iletti.

“Onlardan aldığımız enerji motivasyonumuzu arttırıyor”

Pide dağıtımı sonrası konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Bu yıl pandemi nedeniyle sıra dışı bir Ramazan geçiriyoruz. Bizlerde Beykozlu vatandaşlarımızın motivasyonunu arttırmak adına mesai arkadaşlarımızla birlikte mahallerimizi dolaşarak pide ikramında bulunuyoruz. Aslında pide işin bahane tarafı. Bizler bu dağıtımlar sayesinde hemşehrilerimizle göz göze gelmiş, sohbet etmiş oluyoruz. Onlardan aldığımız enerji bizim de motivasyonumuzu arttırıyor. Ayrıca bizim dağıttığımız pideler normal pidelere nazaran farklı. Beykozumuza özel üretilen pideleri dağıttık. Ben tüm hemşehrilerime sağlık ve esenlik diliyorum” diye konuştu.