Beykoz Belediyesi 4 Ekim Hayvanları Koruma Gününde sokak hayvanlarını unutmadı

Beykoz Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Birimi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde sokak hayvanlarını unutmadı. Şehrin dört bir yanına konulan besleme üniteleri tek tek temizlenerek hayvanlar için mama konuldu.
Yılın her günü yapmış oldukları çalışmaları 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle daha heyecanlı ve mutlulukla yaptıklarını belirten Beykoz Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Turgut Özdemir; "Özellikle sokakta yaşayan hayvanlarımızı besleyerek vatandaşlarımıza bir algı oluşturarak bu hayvanların son günlerde de çok işittiğimiz şiddet ve tacizi önlemek kapsamında bugün bir etkinlik düzenledik. Yıl içinde zaten biz bu etkinlikleri her zaman devam ettiriyoruz. Sokakta yaklaşık 25 farklı nokta da besleme odağımız var. Bu sayede sokakta yaşayan sokak hayvanların hem yemek ihtiyaçlarını su ihtiyaçlarını gidiyoruz” diye konuştu.