Beykoz’da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Beykoz’da düzenlenen anma programında 15 Temmuz şehitleri anıldı.
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümünde Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde o gece yaşananları unutturmamak amacıyla Beykoz Belediyesi de anma programı düzenledi.
"15 Temmuz milletin ayakta kalma mücadelesiydi"
15 Temmuz programında konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Ben bugün dört yıl öncesine gittim. 15 Temmuz’un üzerinden zaman geçtikçe daha iyi anlayabiliyoruz. Bu akşam ve devamında olup bitenleri düşündüğümüzde o an göremediğiniz bazı bilgilere ulaştığımızda aslında 15 Temmuz’un gerçekten bu ülkeyi bölme, parçalama, iç savaş çıkararak bitirme operasyonu olduğunu çok açık ve net bir şekilde görüyoruz. Ben böylesine aziz bir milletin bir bireyi olarak Anadolu’muza Türkiye’mizde dünyaya geldiğim için şükrediyorum ediyorum. Bu milletin büyüklüğünü o akşam gördük. O gece gördük ki muhteşem bir direnişti var olmak, ayakta kalmak adına inanılmaz bir mücadele örneği sergilendi. Böylesine bir milletin bireyi olmakla iftihar ediyorum. O anı yaşadım, o geceyi yaşıyoruz. Sabaha kadar Beykozumuzda şehitlerimizi anacağız. O anı tekrar zihnimizde canlandıracağız. Şehitlerimize dua okuyacağız, gazilerimize buradan onları güzellikle yad edeceğiz ve rabbimizden tekrardan böyle bir şeyin yaşanmaması için dua edeceğiz” diye konuştu.