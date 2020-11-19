Beylikdüzü Ambarlı liman yolunda trafik sorunu

E-5, Beylikdüzü Ambarlı yol ayrımında trafik çilesi bitmek bilmiyor. Özellikle iş çıkış saatlerinde yoğunlaşan trafik, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Uzmanlar, yapılacak düzenlemelerle trafiğin rahatlayabileceğine dikkat çekiyor.

İstanbul’un nüfus açısından git gide kalabalıklaşan ilçelerinden Beylikdüzü’nde trafik sorunu vatandaşları canından bezdiriyor. Özellikle sabah ve akşam iş çıkış saatlerinde E-5 Beylikdüzü- Ambarlı yol ayrımında yaşanan trafik, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Saatlerce trafikte beklemek zorunda kalan sürücüler, duruma isyan ediyor. Bankalara 250 milyonluk borcu sebebiyle sahibi yurt dışına kaçan İnanlar İnşaatın Haramidere’de E-5 kenarında kullanılmayan prefabrik satış ofisi, trafiğin yoğunluğunu bir kat daha arttırıyor.

Yapılacak bazı düzenlemelerle trafiğin rahatlayabileceğine dikkat çeken uzmanlar, "Beylikdüzü Ambarlı Liman yoluna E-5 den girişler, basit düzenlemeler ile hızlandırılabilir. İnanlar İnşaatın Haramidere’de E-5 kenarında kullanılmayan prefabrik satış ofisi kaldırılarak Torium ve Otomobil AVM önünden itibaren yapılacak optimal düzenleme ile Ambarlı Liman yoluna ve Beylikdüzü’ne girişler yüzde 50 genişletilip, akış hızlandırılabilir. Beylikdüzü girişlerinin hızlanması ile E-5 de Ambarlı Liman girişinden dolayı oluşan tıkanıklık ortadan kalkarak Büyükçekmece istikametine akış hızlanır" uyarılarında bulunuyor.

"Avcılar mezarlık önündeki kaldırım şerit olmalı"

E-5 Avcılar mevki’inde de bir dizi düzenleme yapılabileceğini vurgulayan uzmanlar, "Avcılar’a giriş, otobüs durakları geri çekilip düzenlenerek, E-5 kenarındaki mezarlığın önündeki kaldırım 4 metre daraltılarak yan yola giriş 150 metre boyunca bir şerit ilave edilebilir. Böylece E-5 deki daralma ortadan kalkar. Böylece Avcılar’da, üniversite önünde, 1 şerit düşürülerek oluşturulan darboğaz açılır. Bu arada mezarlıktan Mustafa Kemal’a kadar 2 şeritli yan yolda oluşan parklanmalar da trafik şube ekipleri tarafından engellenerek, müsait noktalarda kaldırım içinde oluşturulacak 3-5 araçlık cep parklar ile vatandaşın kısa süreli alış verişlerine imkan sağlanabilir" ifadelerini kullanıyor.

"Denizköşkler sahilden E-5’e çıkış 2 şeride çıkmalı"

Bölgede trafiği rahatlatabilecek bir diğer çözüm önerisi ise şöyle sıralanıyor:

"Sabah şehir merkezi istikametine giderken Beylikdüzü ve Avcılar’dan yola çıkanların tercih ettiği Denizköşkler sahil yolu da E-5 bağlanma noktasında 2 şeritli hale getirilebilir. Lunapark önünde tek şeride düşürülen sahil yolu, 2 şeritli bağlantı sağlanarak yüzde 50 hızlanır. Lunapark önünden İski tesislerine kadar olan kısma rahatlıkla 1 şerit ilavesi yapılabilir. sabah gidiş trafiğini hızlı E-5 bağlanması ile Avcılar içerisinde şişen trafik eritilir"