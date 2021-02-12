Beylikdüzü beyaza büründü

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Beylikdüzü İlçesi beyaza büründü.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da Pazar günü başlaması beklenen kar yağışı bugün sabah saatlerinden itibaren birçok ilçede etkili oldu. Kar yağışı sonrası Beylikdüzü İlçesi beyaza büründü. Vatandaşlar ise kar birikintilerinin oluştuğu köprü üzerinde yürümekte zorlandı.