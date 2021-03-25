Beylikdüzünde Atmaca operasyonu

Bıldırcın yakalamak için kullanılan eğitilmiş bir atmaca, ayağındaki ip ağaca dolanınca baş aşağı mahsur kaldı. Beylikdüzü Marmara Mahallesindeki Erguvan sitesindeki ağaca dolanan yabani kuşu, site görevlisi kurtarıp özgürlüğüne kavuşturdu.Kuzey Avrupa, İngiltere ve Karadeniz Bölgesinde çok yaygın bir usul olan eğitilmiş atmaca ile avlanmanın, büyük şehirlerde de yapılması dikkat çekti. İstanbul’da Beylikdüzü’nde ayağında avcıların kullandığı özel bir ip bulunan atmaca kuşu, ağaç dalına dolandı. Bıldırcın avlamak için kar yağışı olan bir günde uçurulduğu tahmin edilen eğitimli atmaca, ağaçtan kurtarıldıktan sonra ayağındaki ip sökülerek özgürlüğüne kavuşturuldu. İstanbul’da çırak tabir edilen sertifikalı atmacaların bulunduğuna dikkat çeken usta avcılar, Yakuplu ve Kavaklı köylerinde uzun zamandır atmaca ile avcılık yapıldığını sosyal medya programlarında zikrediyorlar. Orman Bakanlığı tarafından, eğitim alan atmaca meraklılarına, çırak ve usta atmaca avcısı diye sertifikası da veriyor. Erguvan Sitesi’nin D Bloğu önündeki ağaca dolaşan sağlıklı bir atmacayı site görevlisi Şemsettin Güzel, ağaçtan kurtarıp, sitenin önünde havaya bıraktı. Atmaca’nın sahibinin olduğu noktaya gidip gitmediği ise merak ediliyor.