Beylikdüzü’nde okullar yüz yüze eğitime hazır

Beylikdüzü Belediyesi, 2020-2021 eğitim öğretim yılında da pek çok çalışma gerçekleştirdi. Okulların bakım, onarım, düzenleme ve dezenfeksiyon işlemleri ekiplerce titizlikle yürütülürken fonksiyonel alanlar da kazandırıldı. Tüm bu çalışmalarla birlikte uzun süredir kapalı olan ve normalleşme adımları kapsamında 1 Mart’ta başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde ilçedeki okulların bahçeleri yıkanarak öğrenciler için hazırlandı.

Beylikdüzü Belediyesi, 2020-2021 eğitim öğretim yılında da ilçe genelindeki tüm okullarda pek çok çalışmaya imza attı. Pandemi süreci boyunca okullarda hijyen ve tedbir üst seviyede tutulurken yıl boyunca bakım, onarım, tamirat, peyzaj ve bahçe düzenlemeleri de özveriyle gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından pandemi süreci boyunca yapılan çalışmalar kapsamında; 49 okulun bakım ve onarım çalışması, 12 okulun iç ve dış cephe boyası, 29 adet okulun çatı, kapı, izolasyon, tesisat ve elektrik tamiratları, 6 okulun ise ıslak zemin ve lavabolarının yenilenmesi yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ise peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra bank, çöp kovası, basketbol potası ve çocuk oyun grubu gibi ihtiyaçların da giderilmesinde destek oldu. Aynı zamanda okullarda ağaç dikimi, çim biçimi, yabani ot temizliği ve budama işlemleri de yapıldı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ise uzun süredir kapalı olan ve normalleşme adımları kapsamında 1 Mart’ta yüz yüze eğitime başlayacak okulların tamamında bahçe yıkaması yaparak öğrencilere hazırladı. Okullarda yeniden yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte tüm okulların dezenfeksiyon işlemleri de Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli bir şekilde devam edecek.

Okullara donanımlı alanlar

Beylikdüzü Belediyesi tüm çalışmaların yanı sıra gelen talepler doğrultusunda okullara donanımlı alanlar da kazandırıyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında; Kavaklı Mahallesi Şehit Ahmet Yıldız Anadolu Lisesi’nde 100 m2’lik konferans salonu tamamlanırken Gürpınar Mahallesi Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi’ndeki kütüphane ve etüt salonu yapımı devam ediyor. Okullarda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Evlatlarımız uzun süredir evlerinden eğitimlerini sürdürüyorlar. Onlar için de pandemi süreci oldukça zorlu geçti. Beylikdüzü Belediyesi olarak öğrencilerin okullarına gittiklerinde hijyen ve güvenlik açısından herhangi bir problem yaşamaması için çalışmalarımızı yaptık. Okullarımızın tüm taleplerine karşılık vermek için de var gücümüz ile çalışacağız” ifadelerini kullandı.