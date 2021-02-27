Beylikdüzü’nde okullar yüz yüze eğitime hazır

Beylikdüzü Belediyesi, 2020-2021 eğitim öğretim yılında da pek çok çalışma gerçekleştirdi. Okulların bakım, onarım, düzenleme ve dezenfeksiyon işlemleri ekiplerce titizlikle yürütülürken fonksiyonel alanlar da kazandırıldı. Tüm bu çalışmalarla birlikte uzun süredir kapalı olan ve normalleşme adımları kapsamında 1 Mart’ta başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde ilçedeki okulların bahçeleri yıkanarak öğrenciler için hazırlandı.
Okullara donanımlı alanlarBeylikdüzü Belediyesi tüm çalışmaların yanı sıra gelen talepler doğrultusunda okullara donanımlı alanlar da kazandırıyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında; Kavaklı Mahallesi Şehit Ahmet Yıldız Anadolu Lisesi’nde 100 m2’lik konferans salonu tamamlanırken Gürpınar Mahallesi Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi’ndeki kütüphane ve etüt salonu yapımı devam ediyor. Okullarda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Evlatlarımız uzun süredir evlerinden eğitimlerini sürdürüyorlar. Onlar için de pandemi süreci oldukça zorlu geçti. Beylikdüzü Belediyesi olarak öğrencilerin okullarına gittiklerinde hijyen ve güvenlik açısından herhangi bir problem yaşamaması için çalışmalarımızı yaptık. Okullarımızın tüm taleplerine karşılık vermek için de var gücümüz ile çalışacağız” ifadelerini kullandı.