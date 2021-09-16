Beylikdüzü’nde site sakinlerinden "kapı yıkımına" tepki

Beylikdüzü’nde bulunan İhlas Marmara Evleri 1’nci kısımda 18 bin kişinin yaşadığı sitede yönetim tarafından güvenliği sağlamak için yaptırılan kapı, Beylikdüzü Belediyesi tarafından haber verilmeden yıktırıldı. Site sakinleri kapının yıktırılmasına tepki gösterdi.
Marmara Mahallesi’nde bulunan İhlas Marmara Evleri 1’nci kısım yönetimi tarafından site içi güvenliği sağlamak, dışarıdan kötü niyetli yabancı insanların girişini engellemek açısından liman tarafında bulunan alana bir kapı yaptırıldı. Site yönetimi tarafından yaptırılan kapı bugün Beylikdüzü Belediyesi tarafından haber verilmeden kepçelerle yıktırıldı. Site sakinleri de yıkıma tepki gösterdi.
“Haksız hukuksuz şekilde belediye haber vermeden buranın kapısını yıkmış”
Site sakini ve blok temsilcisi Elvan Küçük, kapının acil durumlarda liman yoluna çıkış için kullanılması amacıyla kurulduğunu belirterek, “Burası özel mülk ve toplu yapıdır. Limandaki şirketler burayı şahsi alanları olarak kullanma şeklinde gittikçe genişleyen bitmeyen arzuları oldu. Arabalarını getirip limandaki şirketler buraya park ediyor. Servisçiler personeli alıp buradan götürüyor. Kapıyı açık bırakıyorlar. Buraya köpekler giriyor zarar veriyor insana. Hatta bir site sakinimizin villasına buradan giren köpek sürüsü tavuklarını parçaladı. Tabii sahipsiz kaldığı için buraya dışarıdan giren uyuşturucu satıcıları kötü maksatlı kişiler hırsızlık yapanlar oluyor. Yani bir kapının açık olması güvensizlik demektir. Haksız hukuksuz şekilde belediye haber vermeden buranın kapısını yıkmış. Site yönetimine de sorduk bildirim yapılmamış. Şu anda bütün site bundan haberdar oldu. Burası hukuksuz bir devlet değildir. Devletimizin buna sahip çıkacağını düşünüyoruz” diye konuştu.