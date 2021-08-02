Beyoğlu Belediyesi ekipleri yangınla mücadele için Manavgat’ta

İstanbul Beyoğlu Belediyesi, Antalya’nın Manavgat ilçesine gönderdiği yangın söndürme araçları, su tankerleri, arama kurtarma araçları ve 15 personeli ile yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.
“Ekiplerimiz canla başla bu mücadeleye destek veriyorlar”Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, yangınla mücadele için belediye olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, “Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşanan ve içimize ateş gibi düşen orman yangınlarının kontrol altına alınması için gece gündüz demeden hummalı bir çalışma yürütülüyor. Gerek hükümetimiz, gerek kamu kurumlarımız ve vatandaşlarımız seferber olmuş durumda. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Yangınla mücadeleye destek ekiplerimiz ve araçlarımız Manavgat’a ulaştı. Canla başla bu mücadeleye destek veriyorlar. Bugüne kadar olduğu gibi yine birlik ve beraberliğimizle her şeyin üstesinden geleceğiz” dedi.