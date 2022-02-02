Beyoğlu Belediyesi’nden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Beyoğlu Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine verdiği spor malzemesi desteğini bu yıl da sürdürdü. Spor kulüplerinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan spor malzemeleri paketi, düzenlenen törenle kulüplere teslim edildi.

Spor alanında yaptığı yatırımlarla son yıllarda büyük bir başarıya imza atan Beyoğlu Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerini de yalnız bırakmıyor. Spor kulüplerinin ihtiyaç duyduğu spor malzemeleri her yıl düzenli olarak belediye tarafından temin ediliyor. Amatör spor kulüplerinin bu yıl ihtiyaç duyduğu spor malzemeleri, Bilim Beyoğlu Konferans Salonunda düzenlenen ‘Amatör Spor Kulüpleri Spor Malzemeleri Dağıtım Programı’nda kendilerine teslim edildi. Programa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Metin Albayrak, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan, Beyoğlu Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkan Vekili Yaşar Uğur, Amatör spor kulüplerinin başkanları, yöneticileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Amatör spor kulüplerine tam destek

Beyoğlu Belediyesi’nin spor alanında hayata geçirdiği ve geçirmeyi planladığı projeler hakkında bilgi veren Başkan Yıldız, daha sonra kulüplere spor malzemelerini takdim etti. Futbol topundan formaya kadar her türlü spor malzemesinin yer aldığı yardım paketleri, kulüplerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandı. Beyoğlu’nda faaliyet gösteren 14 amatör spor kulübü malzeme yardımından faydalandı. Beyoğlu Belediyesi amatör spor kulüplerine malzeme yardımının yanı sıra deplasman müsabakaları için araç desteği ve ilçede bulunan tüm spor tesislerinden yararlanabilme gibi her alanda destek veriyor.

Birkaç spor kulübüne değil, bütün spor kulüplerine hizmet edeceğiz

Törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu’nda sporcu bir kardeşiniz olarak sporun ve sporcunun, özellikle de gençlerimizin yanında olacağımı göreve geldiğim ilk gün söylemiştim. Ben gençlerle yol yürümenin bu ülkenin geleceğine yönelik yapılabilecek en büyük iyilik olduğunu düşünüyorum. Daha önce de ifade ettiğim gibi sadece birkaç spor kulübüne değil, bütün spor kulüplerine hizmet edeceğiz. Spor sahalarının yapımını, bakımını, onarımını Beyoğlu Belediyesi olarak üstleniyoruz. Bu spor alanlarından bütün spor kulüplerimiz eşit ve adil bir biçimde istifade edecek. Arta kalan zamanlarda da Beyoğlu’nun gençleri bütün sahalardan istifade edecek demiştim. Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların yapılmasında bizlere her türlü desteği verdi” dedi.

Her zaman spor kulüplerimizin ve gençlerimizin yanındayız

Başkan Yıldız, “Bizlerde bütün spor sahalarımızı yenilemekle kalmayarak bunların etrafında yeni spor sahaları yapacağız ki, sporu tabana yayabilelim. Böylelikle bütün gençlerimiz ve çocuklarımız sporla buluşabilsin, bu imkanlardan yararlanabilsin. Bunu hep birlikte başarabileceğimize inanıyorum. Spor kulüplerimizin ve gençlerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Bugünde Amatör spor kulüplerimizin ihtiyaç duyduğu malzemeleri Beyoğlu Belediyesi olarak temin ettik ve kendilerine takdim ediyoruz. Bu malzemeleri sağlıklı günlerde kullanmanızı temenni ediyorum. Bütün spor kulüplerimize ve sporcularımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.