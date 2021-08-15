Beyoğlu Belediyesi’nden İBB Zabıtasın Taksim’de uyguladığı şiddete ilişkin açıklama

Beyoğlu Belediyesi’nden Taksim Meydanı’nda genç kıza uçan tekme atan zabıtaya ilişkin yapılan açıklamada, “Söz konusu şiddet olayının Beyoğlu Belediyesi zabıtası ile hiçbir ilgisi yoktur. Taksim ve İstiklal Caddesi’nde yetki ve sorumluluk İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne aittir” denildi.

Beyoğlu Belediyesi’nden, Taksim Meydanı’nda İBB zabıtasının seyyar satıcılara yönelik yaptığı operasyonda sivil bir memurun genç kıza uçan tekme atmasın yönelik yazılı açıklama yapıldı.

Taksim Meydanında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtasının bazı vatandaşlara uyguladığı şiddetin herkesin haklı tepkisini çektiği aktarılan açıklamada “ Bilinmesini isteriz ki, söz konusu şiddet olayının Beyoğlu Belediyesi zabıtası ile hiçbir ilgisi yoktur. Beyoğlu Belediyesi’nin zabıta ekipleri söz konusu olaya kesinlikle karışmamıştır. Taksim ve İstiklal Caddesi’nde yetki ve sorumluluk İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne aittir. Benzer üzücü olayların tekrarlanmaması dileğiyle, kadına yönelik her türlü şiddeti kınadığımızı bildiririz” ifadelerine yet verildi.