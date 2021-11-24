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Beyoğlu Belediyesinden öğretmenlere anlamlı hediye

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Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle Beyoğlu’daki öğretmenlere özel bir hediye ile teşekkür etti.

Beyoğlu Belediyesinden öğretmenlere anlamlı hediye
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Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle Beyoğlu’daki öğretmenlere özel bir hediye ile teşekkür etti.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) iş birliğiyle öğretmenlerin fotoğraflarını özel pul olarak bastıran Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, öğretmenlerin üzerimizdeki emeklerinin posta pullarına benzediğini, kıymetinin zamanla daha fazla anlaşıldığını söyledi. “Medeniyet yürüyüşümüzde bize rehber olan, yolumuzu aydınlatan ilim ve irfan ışığı öğretmenlerimize minnettarız” diyen Yıldız, tüm öğrenciler adına öğretmenlere teşekkür etti.

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