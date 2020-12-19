Beyoğlu Belediyesinden sağlık çalışanlarına ‘Acil Müzik’ konserleri

Korona virüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları ile müzik dünyasının önemli isimlerini buluşturan ‘Acil Müzik’ sahnesinin bu ayki konukları Ender Balkır ve Ayfer Vardar oldu. Birbirinden güzel şarkıları seslendiren sanatçılara, sağlık çalışanlarını eşlik etti.

Beyoğlu Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs döneminde ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları ile müzik dünyasının en önemli isimlerini ‘Acil Müzik’ sahnesinde buluşturmaya devam ediyor. Çekimleri Başak İkiz’in sunumuyla tarihi Emek Sahnesi’nde gerçekleştirilen ‘Acil Müzik’ programının bu ayki konukları Türk Halk Müziği’nin önemli isimlerinden Ender Balkır ve Ayfer Vardar oldu. Bir birinden güzel eserleri seslendiren usta sanatçılara sağlık çalışanlarından Doç. Dr. Emrah İpek ile hemşire Adalet Ulutaş ve Ekin Gökçe Küçük eşlik etti. Programın çekimlerine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, pandemi sürecinde gösterdikleri fedakarlıktan dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

“Sanatın iyileştirici gücünden hepimiz yararlanmalıyız”

‘Acil Müzik’ sahnesinin salgınla mücadelenin sessiz kahramanlarının sesi olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Sağlık hizmetlerinin her noktasında büyük özveriyle korona virüs başta olmak üzere insanlığın sağlığını korumak için büyük özveriyle mücadele eden doktorlarımızın, hemşirelerimizin, ambulans görevlilerimizin; müziğe, notaya, enstrümana eşlik eden seslerini ‘Acil Müzik’ sahnesinde duyuruyoruz. Bu zor dönemde kültürü ve sanatı her zamankinden daha fazla merkeze alarak ‘sanatın iyileştirici ve bütünleştirici’ gücünden hepimiz yararlanmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Borcumuzu bir nebze olsun ödeyelim istedik”

Konuşmasının devamında Başkan Yıldız, “Beyoğlu Belediyesi olarak sağlık çalışanlarımıza, bu mücadelenin esas kahramanlarına şükran borcumuzu bir nebze olsun ödeyelim istedik. Bugün fiziki imkanlar böyle bir buluşmaya ancak elveriyor ama fiziki engeller tamamen ortadan kalktığında siz kıymetli kahramanlarımızla sahnelerimizde, salonlarımızda daha coşkulu daha yakın olarak buluşmayı arzu ediyoruz. Bu sosyal sorumluluk mesajını Beyoğlu’ndan, Emek Sahnesi’nden bizimle birlikte vermeye katkı sağlayan kıymetli sanatçılarımıza, doktor ve hemşirelerimize tekrar teşekkür ediyor, sağlıklı günlerde tekrar birlikte olma dileğimi tekrar ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan ‘Acil Müzik’ sahnesinin bu ayki konseri, yarın saat 20.00’de sosyal medya hesaplarından izleyicilerin beğenisine sunulacak.