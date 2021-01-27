Beyoğlu dönüşüyor

Beyoğlu Belediyesi, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Piyalepaşa 1. Etap’ının tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesinin ardından, boşaltılan eski binaların bulunduğu alana mahalle bahçesi inşa edecek.
Toplamda 50 farklı noktada inşa edilmesi planlanıyorBeyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, seçim sürecinde vatandaşlara söz verdiği Mahalle Bahçeleri’ni bir hayata geçiriyor. 11 tanesi tamamlanarak hizmete açılan mahalle bahçeleri için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Toplamda 50 farklı noktada inşa edilmesi planlanan mahalle bahçelerinde; voleybol sahası, basketbol sahası, çocuklar için oyun grupları, spor aletleri, oturma alanları ve yürüyüş alanları gibi birçok alan bulunuyor.