Beyoğlu’nda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri, üniversitelerinin kurucusu Osman Hamdi Bey’in ‘Mimozalı Kadın’ adlı eserini Kılıç Ali Paşa Mahallesi’ndeki Enli Yokuşu merdivenlerine resmettiler.

Beyoğlu, genç yeteneklerin dokunuşlarıyla daha da güzelleşiyor. Beyoğlu Belediyesi üniversitelerle işbirliği yaparak ilçenin cadde ve sokaklarını güzelleştirmek için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Resim Bölümü öğrencileri, üniversitelerinin kurucusu Osman Hamdi Bey’in ‘Mimozalı Kadın’ adlı eserini Kılıç Ali Paşa Mahallesi’ndeki Enli Yokuşu merdivenlerine çizdiler. Çalışmayı yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, boya ve fırçayı eline alarak gençlere yardım etti.

“Üniversitelerle işbirliği yaparak Beyoğlu’muzu güzelleştiriyoruz”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu’nu daha da güzelleştirmek için her türlü çalışmayı yapmanın gayreti içerisinde olduklarını belirterek, “Beyoğlu Belediyesi olarak ilçemizde bulunan özellikle geniş merdivenlerin görsel açıdan güzel olması, sokaklarımızın ve caddelerimizin güzel gözükmesi için bir çalışma başlattık. İlkini hemen Galata Port’un arka tarafında bulunan Mimar Sinan Üniversitemizin bulunduğu yokuşta gerçekleştiriyoruz. Mimar Sinan Üniversitesi ile yaptığımız işbirliği neticesinde gençler derslerinden artan zamanlarda burada el becerilerini gösteriyorlar. Beyoğlu’muzun diğer merdivenlerini de yine üniversitelerimizle yapacağımız işbirlikleriyle bu şekilde güzelleştireceğiz” dedi.