Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli restoranları tek tek denetledi

Normalleşme adımlarıyla birlikte restoranlar paket servis harici hizmet vermeye başladı. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli işletmelerin kurallara uyup uymadığını denetledi.
Kaymakam Demirelli restoran işletmecilerini uyardı
Restoranların yüzde 50 kapasite ile müşteri alma zorunluluğuna dikkat çeken Kaymakam Demirelli, “Temennimiz virüsle mücadeleyi sona erdirip herhangi bir kısıtlama olmadan işimize gücümüze devam etmektir. Buna şimdiden dikkat etmezsek bu tedbirler uzayacak ve hepimiz zarar görmeye devam edeceğiz. Kurallara uymanız ve müşterileri uyarmanız gerekiyor. Restoranlarınıza yabancı turistler de geliyor ve maalesef turistler maske takma konusunda pek bilinçli değiller, bu noktada da onlar uyarın” dedi.Beraberindekilerle ilçedeki restoranları tek tek dolaşan Beyoğlu Kaymakamı Demirelli, yeni normalde iş yerlerinin denetlenmeye devam edeceğini belirtti.