banner3088

Beyoğlu mahalle bahçelerine kavuşuyor

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI HAYDAR ALİ YILDIZ, SEÇİM SÜRECİNDE VATANDAŞLARA SÖZ VERDİĞİ MAHALLE BAHÇELERİ’Nİ BİR BİR HİZMETE AÇIYOR. 5 TANE MAHALLE BAHÇESİ TAMAMLANARAK HİZMETE AÇILDI, 3 TANESİNDE İSE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR. PROJE KAPSAMINDA TOPLAMDA 42 MAHALLE BAHÇESİ YAPILACAK.

Beyoğlu mahalle bahçelerine kavuşuyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, seçim sürecinde vatandaşlara söz verdiği Mahalle Bahçeleri’ni bir bir hizmete açıyor. 5 tane mahalle bahçesi tamamlanarak hizmete açıldı, 3 tanesinde ise çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında toplamda 42 mahalle bahçesi yapılacak.

Beyoğlu Belediyesi hayata geçirdiği ‘Mahalle Bahçeleri’ projesi ile vatandaşlara şehrin kalbinde, kendi mahallelerinde yeni yaşam alanları sunuyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın seçim sürecinde vatandaşlara söz verdiği Mahalle Bahçeleri’nin 5 tanesi tamamlanarak hizmete açıldı, 3 tanesinde ise çalışmalar devam ediyor. Toplamda 42 farklı noktada inşa edilmesi planlanan mahalle bahçelerinde; voleybol sahası, basketbol sahası, çocuklar için oyun grupları ve spor aletleri bulunuyor.

42 mahalle bahçesi yapılacak

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, seçim döneminde çocuklara ve gençlere vermiş olduğu Mahalle Bahçeleri sözünü yerine getirdiklerini belirterek, “Bugün, vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin sevincini ve gururunu yaşıyoruz. 5 Mahalle Bahçemizi hizmete açtık, 3 tanesinde ise çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bir buçuk yıl içerisinde ilçemizin dört bir yanında 42 Mahalle Bahçemizi hizmete açmış olacağız. Çocuklarımızın mahalleden kopmadan gelip basketbol, voleybol oynayabilecekleri; vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte gelip dinlenebilecekleri Mahalle Bahçelerimiz Beyoğlu’muza hayırlı olsun” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
(Özel) Motosikletli kuryelerin tehlikeli yolculuğu...
(Özel) Motosikletli kuryelerin tehlikeli yolculuğu...
  1. GENEL

banner3205

banner3196

banner3549

banner3211