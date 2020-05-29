banner3088

Beyoğlu polisinden cemaate hoparlörlü drone ile “sosyal mesafe” uyarısı

YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVİD-19) SALGINI TEDBİRLERİ KAPSAMINDA 16 MART’TA TOPLU HALDE NAMAZ KILINMASINA KAPATILAN CAMİLER BUGÜN CUMA NAMAZI İLE TEKRAR AÇILDI. HALİÇ KONGRE MERKEZİ OTOPARKINA GELEN CEMAAT UZUN BİR ARANIN ARDINDAN CUMA NAMAZINI KILDI. KILINAN CUMA NAMAZI HAVADAN DRONE İLE DE GÖRÜNTÜLENİRKEN, BEYOĞLU HALİÇ POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ EKİPLERİ İSE HOPARLÖRLÜ DRONE İLE “SOSYAL MESAFE” UYARISINDA BULUNDU.

Beyoğlu polisinden cemaate hoparlörlü drone ile “sosyal mesafe” uyarısı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta toplu halde namaz kılınmasına kapatılan camiler bugün cuma namazı ile tekrar açıldı. Haliç Kongre Merkezi otoparkına gelen cemaat uzun bir aranın ardından cuma namazını kıldı. Kılınan cuma namazı havadan drone ile de görüntülenirken, Beyoğlu Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri ise hoparlörlü drone ile “sosyal mesafe” uyarısında bulundu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart’la cemaatle namaza kapatılan camiler bugün açıldı. Camilerin yanı sıra meydan ve stadyumlar başta olmak üzere açık alanlarda 1 buçuk metre kuralına uyularak çizilen çizgiler çerçevesinde vatandaşlar cemaat ile cuma namazını kıldı. Beyoğlu Sütlüce’de bulunan Haliç Kongre Merkezi otoparkı da günler öncesinden cuma namazı için hazır hale getirildi. Stadyum içerisinde dün ekipler tarafından sosyal mesafe kuralları belirlendi. Bugün cuma namazını kılmak için gelen binlerce vatandaş otoparkı doldurdu. Vatandaşların maske taktıkları ve kişisel seccadelerini getirdikleri görüldü. Otopark girişinde maskesi olmayan vatandaşlara ise Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, tarafından tek kullanımlık maske dağıtıldı. Beyoğlu polisi ayrıca hoparlörlü drone ile “sosyal mesafe” uyarısında bulundu.

Namazdan sonra konuşan bir vatandaş, “Cemaati camiyi çok özledik. Namazımızı kıldık çok mutluyuz” dedi.

YORUM EKLE
Gönder

banner3205

banner3197

banner2252

banner3196