Beyoğlu yaz havuzları çocukların eğlence kaynağı oldu

Beyoğlu Belediyesi tarafından okulların bahçelerine kurulan Portatif Yaz Havuzları, sıcaktan bunalan çocukların en büyük eğlence kaynağı oldu. Uzman antrenörler tarafından yüzme eğitimi verilen havuzlara giren çocuklar sıcak havada serin suyun tadını çıkartıyor.
Çocuklar sıcak havada serin suyun tadını çıkartıyor“Beyoğlu’nda Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloganıyla kurulan yaz havuzlarına kayıt yaptıran çocuklar sıcak havada serin suyun tadını çıkartıyor. Öğrencilerin yaz havuzları eğitimlerine katılabilmeleri için gerekli olan tahliller de Beyoğlu Belediyesi tarafından ücretsiz olarak yaptırılıyor. Haftanın altı günü hizmet veren yaz havuzları ile çocukların sağlıklı, zinde ve teknoloji bağımlılığına kapılmadan hareket dolu bir yaz geçirmelerinin sağlanması hedefleniyor.