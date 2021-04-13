Beyoğlu zabıtasından fırınlara pide ve hijyen denetimi

Beyoğlu’nda ekmek ve pide üretimi yapan fırınlar korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetlendi.

Beyoğlu zabıtasından fırınlara pide ve hijyen denetimi
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Beyoğlu’nda ekmek ve pide üretimi yapan fırınlar korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetlendi.

Beyoğlu Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan ayının ilk gününde ilçede faaliyet gösteren fırınlarda denetimler gerçekleştirdi. Satılan pidelerin gramajını ölçen ekipler, fırın işletmecilerine kısıtlama tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Pide üretiminin iftardan bir saat önce kesilmesi gerektiğini fırın esnafına aktaran zabıta ekipleri, üretim yerlerinde de hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Maske ve mesafe uyarılarını da dile getiren zabıta ekiplerinin ilçedeki denetimlerini sürdüreceği kaydedildi.
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