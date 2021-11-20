Beyoğlu’nda Dünya Çocuk Hakları Günü coşkuyla kutlandı

Beyoğlu Belediyesi tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Beyoğlu Belediyesi tarafından Hasköy Kültür ve Gösteri Merkezi’nde bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Jonglör, Uzun Bacak, Yüz Boyama, Balonshow, Uçurtma Şenliği, Çocuk Atölyeleri, Şişme Oyun Grupları, Kostüm Karakterler ve Sahne Performanslarıyla çocuklar neşeli bir gün geçirdi. Etkinliğe katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutladı. Çocuklar ile birlikte eğlenceli vakit geçiren Yıldız, "Bu gün dünya çocuk hakları günü kutlu olsun. Daha iyi bir Türkiye’de yaşamaları için saygıdeğer Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde büyük bir gayret var. Biz de aynı vizyonla çocuklarımızı Beyoğlu’nda daha iyi bir gelecek için gayret içerisindeyiz. Daha iyi bir eğitip alıp geleceğe daha iyi hazırlanmaları için önce okullar sonra her mahallemizde kütüphanelerimizi açıyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız okusunlar, eğlensinler. Bu gün bir dizi etkinliğimiz var. Aşağı yukarı 10 branşta eğitim ve gelecek bir arada. Çocuklarımız gönüllerince eğleniyorlar" diye konuştu.

Torunuyla birlikte etkinliğe katılan Mürvet Soylu, her şey çocuklar için diyerek şöyle konuştu: "Torunumu getirdim. Burada oyun oynuyoruz. Çocuklar hep mutlu olsunlar. Birbirleriyle anlaşsınlar güzel bir dünyada yaşasınlar her şey onlar için zaten"

Çocuklara iyi bir gelecek bırakabilmek için herkesin çalışmak zorunda olduğunu ifade eden Ercan Alp, "Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak için çalışmak zorundayız hepimiz. Aileler vatandaşlar belediyelerimiz hükümetimiz çocuklara daha iyi bir gelecek bırakmak için herkes taşın altına elini sokmalı. Çok güzel bir organizasyon çocuklar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Çocuğumuz çok eğleniyor o eğlenince biz de mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.

10 yaşındaki Dilanur Alp ise etkinlikte neler yaptığını anlattı. Eğlenceli vakit geçirdiğini dile getiren Alp, "Ben gerçekten burayı çok beğendim. Yüzümü boyadım sonra balon aldım. Resim çekildim, boya yaptım. Çok güzeldi burası hoşuma gitti. Dünya çocuk hakları günü kutlu olsun" dedi.