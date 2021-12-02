Beyoğlu’nda ‘Dünya Engelliler Gününe’ özel Murat Kekilli konseri

Beyoğlu’nda ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Murat Kekilli konser verdi. Engelli bireyler ve aileleri ünlü sanatçının konseriyle doyasıya eğlendi.

Beyoğlu Belediyesi, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" için farkındalık oluşturmak amacıyla “Sevgi Var Engel Yok” sloganıyla etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında engelli bireyler ve aileleri yemekte bir araya gelerek sanatçı Murat Kekilli’nin verdiği konserde doyasıyla eğlendi. Hasköy Kültür ve Gösteri Merkezi’nde verilen konser ve yemek davetine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eşi Seyhan Yıldız ile birlikte AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan da katıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Hep birlikteyiz. AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanımız, Büyük Birlik Partisi Beyoğlu İlçe Başkanımız, AK Parti Kadın Kolları İlçe Başkanımız, Gençlik Kolları İlçe Başkanımız ve bütün Beyoğlu’nun güzel insanları buradayız. Çocuklarımızın gözlerindeki o ışıltıyı görüyorum. Ben de Beyoğlu’nda inşallah çocuklarımız için burada kütüphaneler, spor sahaları, aynı zamanda okullarımızda çalışmalarımız var. Engelli çocuklarımız, gençlerimiz, vatandaşlarımız için de Kızılay Meydanı’nın olduğu yerde bir düşüncemiz var Kızılay’a ait binada. Hep birlikte olacağız, hep birlikte engelleri aşacağız. Sizin sevginiz, muhabbetiniz bizi de canlı tutuyor. Bu akşam böyle bir yemek düzenledik. Hepinize afiyet olsun diyorum. Murat Kekilli de inanıyorum ki şarkılarıyla yüreklerimize dokunacak” ifadelerine yer verdi.