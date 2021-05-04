Beyoğlu’nda kaldırımlar renkleniyor

Ülke genelinde uygulanan tam kapanma dönemini fırsat bilen Beyoğlu Belediyesi, renkleri yıpranmış ve solmuş kaldırım taşlarını boyayarak yeniden renklendiriyor.

Beyoğlu Belediyesi, Covid 19 tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma dönemini fırsat bilerek Beyoğlu’nu güzelleştirme çalışmalarını hızlandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar ile bir yandan cadde ve ara sokaklarda yol bakım ve onarım çalışmaları yapılırken bir yanda da kaldırımlar boyanarak renklendiriliyor. Titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde Beyoğlu tam kapanma süresi bittiğinde ilçe halkını ve ziyaretçilerini daha güzel ve temiz bir çevre ile karşılayacak.

Renkleri yıpranmış ve solmuş kaldırım taşları yeniden canlandırılıyor

Kaldırımlarda yapılan tretuvar boyama çalışmalarının startı, Taksim Camii’nin açılış töreni nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresinden verildi. İlçe genelinde yapılacak olan çalışma ile renkleri yıpranmış ve solmuş kaldırım taşlarının tamamının boyanarak yeniden canlandırılması hedefleniyor.