Beyoğlu’nda kaldırımlar renkleniyor

Ülke genelinde uygulanan tam kapanma dönemini fırsat bilen Beyoğlu Belediyesi, renkleri yıpranmış ve solmuş kaldırım taşlarını boyayarak yeniden renklendiriyor.
Renkleri yıpranmış ve solmuş kaldırım taşları yeniden canlandırılıyorKaldırımlarda yapılan tretuvar boyama çalışmalarının startı, Taksim Camii’nin açılış töreni nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresinden verildi. İlçe genelinde yapılacak olan çalışma ile renkleri yıpranmış ve solmuş kaldırım taşlarının tamamının boyanarak yeniden canlandırılması hedefleniyor.