Beyoğlu Belediyesi, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın şanlı Karabağ Zaferi’nin anısına “Karabağ Azerbaycan’dır Zafer Sergisi”ni vatandaşlarla buluşturdu. İstiklal Caddesi ve Galata Köprüsü’nde eş zamanlı olarak açılan sergi, 20 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın 28 yıldır işgal altında olan Karabağ toprakları özgürlüğüne kavuştu. Azerbaycan ordusunun ve halkının şanlı zaferi anısına Beyoğlu’nda “Karabağ Azerbaycan’dır Zafer Sergisi” açıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi ve Galata Köprüsü’nde eş zamanlı olarak vatandaşlarla buluşturulan serginin açılışı Galatasaray Meydanı’nda gerçekleştirildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılışa; Azerbaycan’ın İstanbul Başkonsolosluğu Konsolos Yardımcısı Ramiz Hacızade, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Sergide, Ermenistan’ın Karabağ Savaşı sırasında 26 Şubat 1992’de Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında sivillere yönelik gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in görüşmeler ile Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki işgalini sonlandıran son çatışmalara ve zafere ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Azerbaycan’la aynı gururu ve mutluluğu yaşıyoruz

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız serginin açılışında yaptığı konuşmada, Azerbaycan’ın elde ettiği tarihi zaferin kendilerini gururlandırdığını ve Azerbaycan’la aynı mutluluğu yaşadıklarını belirterek, “Bugün Azerbaycanlı kardeşlerimizin orada verdiği destansı mücadeleyi ve yüreğimizdeki heyecanı anlatan, oradaki dostluğu, birliği dayanışmayı anlatan bir serginin açılışını yapıyoruz. Hocalı Katliamı’ndan başlayan sergi zaferle bitiyor. Oradaki kardeşlerimizin acılarını unutmayacağız ve her zaman hatırlatacağız. Bu sergiyle Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha dünyaya göstermiş olacağız. Azerbaycan’ın mutlak galibiyetiyle sonuçlanan çatışmalar ‘Bölgedeki barış Türkiyesiz olmaz’ ilkesini bir kez daha gösterdi. Türkiye gücünü Kafkaslar’da, Balkanlar’da, Akdeniz’de ve dünyanın dört bir yanında gösterdi” dedi.

İlişkilerimiz her zaman ’tek millet iki devlet’ ilkesiyle devam edecek

Ramiz Hacızade de serginin iki ülke arasındaki kardeşliğin bir göstergesi olduğunu söyleyerek, “Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler "tek millet iki devlet" ilkesine göre şekillendi ve bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. Kardeş Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini her zaman hissettik. Haklı davamızda bugün hissettik, yarın da hissedeceğiz. Azerbaycan Cumhuriyeti olarak tüm Türkiye vatandaşlarına teşekkür ederiz. Var olun, var olalım. Bayraklarımız her zaman dalgalansın” ifadelerini kullandı.

Sergi, İstiklal Caddesi ve Galata Köprüsü’nde 20 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.