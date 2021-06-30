Beyoğlu’nda ‘Miyawaki Mahalle Bahçesi’ açıldı

Beyoğlu’nda ‘Miyawaki Tekniği’ kullanılarak oluşturulan “Beyoğlu Miyawaki Mahalle Bahçesi” hizmete açıldı. Toplamda tüm mahalle bahçelerine ağaç, ağaççık, çalı ve muhtelif bitkilerden oluşan bin 740 adet bitki dikildi.
“Bu mahallelerde doğan çocuklar adına birer zeytin ağaçları dikiyoruz”Mahalle bahçesinin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Şu ana kadar bu mahalle bahçelerinin 19’uncusu. Küçük büyük ortalama bu kadar olacak şekilde mahallelerimizde bu bahçeleri yapıyoruz. Bu mahallelerde doğan çocuklar adına da birer zeytin ağaçları dikiyoruz. O çocuklarımız da Beyoğlu’na bereket getiriyorlar. Zeytin ağaçları da bir taraftan yolumuzu yeşillendirirken, inşallah bereketine de vesile oluyorlar. Miyawaki japon kültüründeki ağaç dikme modeli ve yetiştirme modeli hem böylece Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkinin de sağlam olmasına ve pekişmesine vesile olsun” dedi.