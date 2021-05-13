Beyoğlu’nda Ramazan Bayramı coşkusu

Beyoğlu’nda pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma dolayısıyla evlerinde olan vatandaşların Ramazan Bayramı, gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutladı.
“Gönlümüz şu anda Mescid-i Aksa’da”Tüm vatandaşların bayramını kutlayan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Ramazan Bayramı’nı ümmet olarak hep birlikte coşkuyla, heyecanla kutluyoruz. Elbette ki gönlümüz şu anda Mescid-i Aksa’da, Beyoğlu’nun Anadolu’nun çocukları bugün dünyaya beraberlik türküsünü söylüyorlar. Acılarını hep birlikte yaşıyoruz, dilerim acılar sona erer. Cümlemizin bayramı kutlu olsun” dedi.