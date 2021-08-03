Beyoğlu’nda üniversite adayları için ‘YKS tercih destek merkezi’ kuruldu

Beyoğlu Belediyesi, üniversite adaylarına tercih döneminde destek olmak için Akademi Beyoğlu’nda YKS Tercih Destek Merkezi kurdu. Öğrenciler, 5-13 Ağustos tarihleri arasında hizmet verecek olan merkezde uzman eğitimciler eşliğinde tercihlerini yapabilecekler.
Amaç öğrencileri doğru yönlendirmekAkademi Beyoğlu’nda kurulan YKS Tercih Destek Merkezi ile ilçede yaşayan öğrencilerin geleceklerini etkileyecek kararlarında doğru yönlendirilmesi hedefliyor. Uzman eğitimcilerin görev yaptığı YKS Tercih Destek Merkezi, 5-13 Ağustos tarihleri arasında öğrencileri ağırlayacak.