Beyoğlu’nda yaz spor okulları başladı

Eski milli futbolcu İlker Yağcıoğlu’nun katılımıyla Beyoğlu Belediye’sinin yaz spor okulları açılış töreni Okmeydanı Fetih Spor Tesisi’nde gerçekleşti. Törende öğrenciler sahne gösterileriyle katılımcılara unutulmaz bir şölen sergilerken, sporculara çanta da dağıtıldı.
“Bütün spor sahaları Beyoğlu’nun çocuklarının gençlerin olacak”Açılış töreninde konuşma yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Beyoğlu’muzda istiyoruz ki spor yapmayan sporla tanışmayan hiçbir çocuğumuz gencimiz kalmasın. Fetih spor tesisleri aşağıya basketbolu, voleybolu, masa tenisini koyduk. Hasköy de aynı şekilde Hasköy spor sahası şimdi Beyoğlu belediyesi olarak işletilecek. Çıksalın spor tesisleri futbol, basketbol voleybol olarak aynı şekilde Eminefendi aynı şekilde Piyadepaşa bütün buralar Beyoğlu’nun çocuklarınındır. Beyoğlu’nun gençlerinindir. Bundan sonra bütün spor sahaları Beyoğlu’nun çocuklarının gençlerin olacak. İnanıyorum ki amatör Spor kulüplerine daha sonra profesyonel spor kulüplerine buradan bu branşlardan sporcular yetişecek. Şu anda arkadaşlarım birtakım sayılar verdiler. Futbolda 3000, basketbolda 5000, yüzmede 1000 yaklaşık 20.000’in üzerinde bu Beyoğlu’nun çocuklarının tamamına tekabül ediyor yani Beyoğlu’nun bütün çocukları Beyoğlu Belediyesi’nin spor tesislerinden 14 branşta istifade edebilecekler” dedi.