Beyoğlu’ndan Antalya’ya iki tır yardım malzemesi gönderildi

Beyoğlu Belediyesi ile Beyoğlu Aksekililer Platformu Dernekleri işbirliğinde hazırlanan yardım tırları, Antalya’nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere Kasımpaşa’dan dualarla uğurlandı.

Beyoğlu, çıkan orman yangını nedeniyle zor günler geçiren Antalya’ya yardım elini uzattı. Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Aksekililer Platformu Dernekleri işbirliğinde başlatılan yardım organizasyonu ile içerisinde temel gıda ve çeşitli yardım malzemelerinin yer aldığı iki adet yardım tırı hazırlandı. Beyoğlu’ndaki hayırsever bağışçıların desteğiyle hazırlanan yardım tırları Antalya’nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere Kasımpaşa’dan dualarla uğurlandı. Uğurlama törenine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da katılarak tır şoförlerine ve yardım ekibine hayırlı yolculuklar diledi.

“Allah ülkemizi her türlü felaketten korusun”

Yaşanan olaylardan dolayı büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını belirten Başkan Yıldız, “Ülkemizin herhangi bir yerinde bir can yansa bizim de canımız yanıyor. Biz büyük bir milletiz. Birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza ederek yaralarımızı birlikte saracağız. Beyoğlulu hayırsever hemşehrilerimizin desteği ile hazırlanan yardım tırlarımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Antalya Akseki’ye doğru yola çıktı. Allah ülkemizi her türlü felaketten korusun” dedi.