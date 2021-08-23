Beyoğlu’ndan Antalya’ya iki tır yardım malzemesi gönderildi

Beyoğlu Belediyesi ile Beyoğlu Aksekililer Platformu Dernekleri işbirliğinde hazırlanan yardım tırları, Antalya’nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere Kasımpaşa’dan dualarla uğurlandı.
“Allah ülkemizi her türlü felaketten korusun”
Yaşanan olaylardan dolayı büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını belirten Başkan Yıldız, “Ülkemizin herhangi bir yerinde bir can yansa bizim de canımız yanıyor. Biz büyük bir milletiz. Birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza ederek yaralarımızı birlikte saracağız. Beyoğlulu hayırsever hemşehrilerimizin desteği ile hazırlanan yardım tırlarımız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere Antalya Akseki’ye doğru yola çıktı. Allah ülkemizi her türlü felaketten korusun” dedi.