Bilge Kral Aliya, Bağcılar’da anıldı

Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç, vefatının 18. yılında Bağcılar’da düzenlenen ve silah arkadaşlarının katıldığı bir törenle anıldı.

Bilge Kral olarak tanınan Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in ölümünün 18. yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi ve tarafından bir anma programı düzenlendi. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa; İzzetbegoviç’in silah arkadaşları Emekli Tuğgeneral İsmet Hadzic ile Emekli Askeri Polis Vejsil Bota da katıldı.

İzzetbegoviç’in, “Asla köle olmayacağız” diye haykırarak direnişi başlatmasıyla Müslümanlar etrafında kenetlendiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bilge Kral, havan toplarının uçuştuğu ve keskin nişancıların insanları katlettiği anlarda bile halkını yalnız bırakmadı. Elinde valizlerle kaçan insanlar onu yanlarında görünce umut doldular O, savaşın en şiddetli anlarında bile askerlerle iftarını yapan bir liderdi. Tüm zorluklara rağmen Bosna Hersek’i bağımsız bir devlet yapmayı başardı. Katliama seyirci kalan devletler için söylediği ‘Her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey düşmanların sözleri değil dostların sessizliği olacaktır’ sözü tarihin utanç sayfalarına kazındı. İzzetbegoviç’i ve mücadele arkadaşlarını sevgi, saygı ve rahmetle anıyor, halen hayatta olanlara uzun ve sağlıklı ömür niyaz ediyoruz” dedi.

İnsanlar ona saygı duyar ve onu severdi

Merhum Aliya’nın ülkesinde yaşayan halkları anlayan bir lider olduğunu belirten Emekli Tuğgeneral İsmet Hadzic, “Boşnakların lideri Aliya İzzetbegoviç’i özlemle anıyoruz. Böyle büyük bir adamın arkasından bir şeyler söyleyebilmek gerçekten çok zor. Orduda bir otoritesi vardı, ancak askerlerle dertleşmeyi de bilirdi. İnsanlar ona saygı duyar ve onu severdi. Onun gibi bir Boşnak’ın dünyaya gelmesi için daha çok bekleyeceğiz. Zor günlerimizde bize yardım edenler arasında Türkiye birinci sırada geliyor. Yardımları unutmayacağız. Teşekkür ederiz” dedi.

Hadzic, Türkiye’nin savunma sanayisinde çok iyi bir noktaya gelmesinde dolayı mutlu olduklarını söyleyip tebrik etti. Anma törenine; AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve Sivas Bosna Sancak Derneği Başkanımız Sayın Erol Sevim de katıldı.