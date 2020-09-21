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Bilgisayar kampanyasına dev destek

ACUN ILICALI’NIN İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARIN UZAKTAN EĞİTİMDE ZORLUK ÇEKMEMESİ İÇİN DÜZENLEDİĞİ DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR KAMPANYASINA EN YÜKSEK BAĞIŞI 1 MİLYON TL İLE BAHÇEŞEHİR KOLEJİ İCRA KURULU BAŞKANI HÜSEYİN YÜCEL YAPTI.

Bilgisayar kampanyasına dev destek

Acun Ilıcalı’nın ihtiyaç sahibi çocukların uzaktan eğitimde zorluk çekmemesi için düzenlediği dizüstü bilgisayar kampanyasına en yüksek bağışı 1 milyon TL ile Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel yaptı.

Acun Ilıcalı, dizüstü bilgisayarı olmayan öğrencilerin uzaktan eğitim sürecinde derslerinden geri kalmaması için “Haydi Şimdi” adı altında destek kampanyası düzenledi. TV8’de yayınlanan programda SMS’ler hariç 7.5 milyon TL toplandı. Gecenin en yüksek bağışçısı ise yine bir eğitimci oldu. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, canlı yayına bağlanarak 1 milyon TL bağışta bulunduğunu açıkladı.

Ilıcalı rakamı duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.

Gecenin en büyük bağışını yapan Yücel, “Bir çocuktan bir umut oluşturmanın peşindeyiz. Umut derken, dünyayı kurtarmasını kastetmiyorum. Eğer tek bir çocuğumuza dokunursak ve o çocuk ailesine, çevresine, iline, ilçesine umut olursa ne mutlu bize” dedi. Bağış miktarını açıklamasının ardından şaşkınlığını gizleyemeyen Ilıcalı, desteğinden dolayı Yücel’e teşekkür etti.

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