banner3088

Bisikleti ile baza taşıyan genç kamerada

Zeytinburnu’nda kimliği bilinmeyen genç bir kişi bisikleti ile demir profil üzerinde baza taşıdı. Görenleri şaşırtan görüntü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bisikleti ile baza taşıyan genç kamerada

Zeytinburnu’nda kimliği bilinmeyen genç bir kişi bisikleti ile demir profil üzerinde baza taşıdı. Görenleri şaşırtan görüntü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu Semiha Şakir Caddesi üzerinde kimliği bilinmeyen 20-25 yaşlarında bir kişi, bisikleti ile demir profil üzerinde baza taşıdı. Baza taşıyan genç, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Görenleri şaşkına çeviren o anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Uluslararası müfredat uygulayan devlet liselerine...
Uluslararası müfredat uygulayan devlet liselerine...
  1. EĞİTİM

banner3205

banner3196

banner3552

banner3212