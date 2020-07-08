Bisikleti ile baza taşıyan genç kamerada

Zeytinburnu’nda kimliği bilinmeyen genç bir kişi bisikleti ile demir profil üzerinde baza taşıdı. Görenleri şaşırtan görüntü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Zeytinburnu Semiha Şakir Caddesi üzerinde kimliği bilinmeyen 20-25 yaşlarında bir kişi, bisikleti ile demir profil üzerinde baza taşıdı. Baza taşıyan genç, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Görenleri şaşkına çeviren o anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.