Bizim Toptan 19’uncu yaşını müşterilerine özel sürprizlerle kutluyor

Bireysel ve ticari müşterilerine binlerce ürün çeşidini uygun fiyatlar, hızlı tedarik ve müşteri dostu uygulamalarla sunan Bizim Toptan, yıl boyunca süren kampanyalarını 19. kuruluş yıldönümüne özel bir çekilişle taçlandırıyor.
Balcı: “Kuruluş yıldönümü çekilişimizle ve daha birçok kampanyamızla müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz”Yıl boyunca düzenledikleri kampanyalarla müşterilerine cazip fırsatlar sunduklarını söyleyen Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı şunları ifade etti: “70 ilde 173 mağazamız, dijital ticaret kanalımız ve Prosaf ekibimizle geleneksel kanaldan ev dışı tüketime kadar oldukça geniş bir müşteri kitlesine hizmet ediyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana verdiğimiz hizmetleri salgın döneminde de eksiksiz yerine getirerek uygun fiyatlar ve kampanyalarla müşterilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu yıl da geleneksel Kuruluş Yıldönümü çekilişimizle ve kampanyalarımızla müşterilerimizin yanında olacağız.”