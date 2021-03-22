“bizz@kampüs”te fikirler “Ülker Hanımeller” için yarışacak

Ülker’in en sevilen markaları için yenilikçi fikirlerin yarıştığı ‘[email protected]üs’e başvurular başladı. Üniversite 3. ve 4. sınıfla yüksek lisans öğrencilerinin katılabildiği ve proje takımlarının Ülker Hanımeller için yarışacağı [email protected]üs’e başvurular, www.bizzkampus.com adresinden 11 Nisan’a kadar yapılabilecek.

Onuncu yılına giren, üniversite öğrencilerinin yenilikçi pazarlama fikirleriyle yarıştığı ‘[email protected]üs’te başvuru takvimi açıklandı. Üniversite 3. ve 4. sınıflarıyla yüksek lisans öğrencilerinin, 2 veya 3 kişilik takımlarla katılabildiği [email protected]üs’e başvurular 10 Mart-11 Nisan 2021 tarihleri arasında, www.bizzkampus.com adresinden yapılabilecek.

Öğrencilerin ekip çalışmasıyla, yenilikçi fikir geliştirdikleri, projeyi tüm adımlarıyla planladıkları ve sunum yaptıkları [email protected] üs’te, proje takımları bu yıl Ülker’in en sevilen markalarından “Hanımeller” için yarışacak.

İlk üçe girenlere uzun dönem staj imkanının da sağlandığı yarışmada; birinci 20 bin TL, ikinci 15 bin TL ve üçüncü olan takım 10 bin TL para ödülü kazanıyor. Yarı finale kalan takımlara pazarlama odaklı webinar verilirken, finalist takımlarsa mentorluk ve sunum eğitimleriyle desteklenecek. Pandemi nedeniyle, final etkinliklerinin geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da çevrim içi gerçekleştirilmesi planlanıyor. [email protected]üs’e, 9 yılda 10 bine yakın takım, 30 bine yakın öğrenci başvurdu.

“Öğrencilerin pazarlama deneyimi kazanmalarını hedefliyoruz”