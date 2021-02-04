Boğaziçi Zirvesi 8-9 Mart tarihlerinde kapılarını açıyor

Boğaziçi Zirvesi 8-9 Mart tarihlerinde düzenlenecek. 11’incisi düzenlenecek etkinliğin felsefesinde Türkiye’ye yabancı yatırımcı çekmek var. Her zirvede olduğu gibi bu etkinlikte de dünyanın önde gelen devletlerinin temsilcileri ve uluslararası şirketlerin profesyonelleri küresel gidişatın nabzını İstanbul’da tutacak. 11’inci Boğaziçi Zirvesi’nin teması ‘Belirsizlik Çağında Yaşamak’ olarak belirlendi.

Uluslararası İşbirliği Platformu’nun Kurucusu Cengiz Özgencil, “Küresel felaket geride kaldığında Türkiye eski normale göre daha güçlü bir ülke olarak yoluna devam edecek. ‘Belirsizlik Çağında Yaşamak’ temasını, dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelecek olan alanının en önemli isimleri ile tartışacağız. Hibrit bir zirve olarak planlandığımız zirvede yeni nesil iletişim kanallarını da kullanacağız. Dört kıtayı fiziksel ve online katılımlar ile buluşturacağız” dedi.

Özgencil, Türkiye’nin salgın sürecinden güçlenerek çıkacağını belirterek, “Ülkemizin uzun yıllara dayanan sektör birikimi olan kıymetli beyinleri var. Ayrıca çalışkanlığı kendisine esas edinmiş bir toplumuz. Cumhurbaşkanımızın da üzerinde önemle durduğu hukuksal ve ekonomik reformların gerçekleşmesiyle Türkiye yeni başarı hikayelerini yazmaya başlayacak. Buna yürekten inanıyorum. Hatırlamak istemeyeceğimiz bir seneyi geride bıraktık. Küresel anlamda tüm kuralların yeniden yazılacağı bir salgını yaşıyoruz. En önemlisi milyarlarca insan önünü göremez halde. Biz son 10 yıldır küresel sorunları uzman isimlerle ele alan, bununla birlikte dünyanın dört bir köşesinden binlerce yabancı misafiri İstanbul’da ağırlayan ve bunu yaparken de ülkemize daha fazla yabancı yatırımcıyı çekme gayretinde olan bir oluşumuz. Pandemi hem ülkemiz hem de insanlık adına çalışmamıza engel değil. Bu yılın ilk çeyreği itibariyle, aşılama çalışmalarının tabana yayılmasıyla küresel anlamda bir normalleşme bekliyorum. Bizlere ve ülkemize yakışan yabancı misafirlerimizi eski standartlarımızda ağırlamak olur. Sektörünün en önde gelen isimleri, yabancı ülkelerin devlet kademelerindeki isimleri ile birlikte dünyadaki mevcut durumu ve belirsizlik ortamını yine Boğaziçi Zirvesi’nde ele alacak. Hedefimiz İstanbul’u ve ülkemizi küresel sorunların ele alındığı vazgeçilmez bir merkez yapmak. Bir diğer hedefimiz ise Boğaziçi Zirvesi’ni uluslararası saygın bir düşünce kuruluşu olarak geliştirmek. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza ilk günkü heyecanımızla devam edeceğiz”.