Boşnak lider Aliya İzzetbegoviç, vefatının 18. yıl dönümünde Küçükçekmece’de anıldı

Bosna Hersek’in "Bilge Kral" olarak anılan ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç vefatının 18. yıl dönümünde Küçükçekmece’de anıldı.

Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç vefatının 18. yıl dönümünde Küçükçekmece’de anıldı. Küçükçekmece Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen anma etkinliğinde, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı Balkan Masası arşivinden Aliya İzzetbegoviç fotoğrafları sanatseverlerle buluşturuldu. CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Nazır Cihangir İslam ve Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı söyleşide ise Boşnak liderin cesareti, ileri görüşlülüğü ve siyasetçi kimliği konuşuldu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Balkan Masası ve Küçükçekmece Belediyesi işbirliğiyle Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen anma programına; CHP İl Başkan Yardımcıları Şemside Yener ve Nurettin Aydın, CHP Küçükçekmece İlçe Başkanı Turgay Özcan, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Özkan, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Ganiç, siyasi parti temsilcileri ve STK’lar katıldı.

Söyleşide, Boşnak liderin felsefesi, ahlak üzerine kurduğu cümleler ve kitaplarından alıntıları katılımcılarla paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Nazır Cihangir İslam, “Genel olarak, Aliya’nın başkomutan ve devlet adamı karakterini ön plana çıkartıyorlar. İkisi de çok önemli ancak ben İzzetbegoviç’i başkan olmadan önce fikirleriyle tanıyan bir insanım. O; hem kendi halkına, hem Müslümanım diyen insana hitap etme yeteneği, hem de Batılıyım diyen bir insana hitap etme yeteneği olan ve bu birikime sahip olan ciddi bir düşünür ve filozoftur. Bilge Kral unvanı onu yüceltmek için kullanılıyor ama çok da öyle göremiyorum hadiseyi. Ben bu güçlü düşünürün, bu güçlü başkomutanın hiçbir zaman krallığa özenmediğini düşünüyorum. Zaten o da bu deyimi fazla bulmuş zihnine oturtamamıştır” dedi.

Prof. Dr. Adem Fazlıoğlu ise İzzetbegoviç’in halkı için verdiği mücadeleyi ve sarsılmaz inancından söz ettiği söyleşide, “Aliya İzzetbegoviç uzak görüşlü ve lider bir isimdir. O, ‘Bosna yalnızca bir toprak değil, çok etnikli, çok dinli, çok kültürlü bir toplumun bir arada yaşama fikridir’ demiştir. Bosna’nın Sırp, Hırvat ve Boşnakların bir arada yaşadığı bir vatan olmasını istemiştir. Sırpların ve Hırvatların başka hayalleri olsa da İzzetbegoviç’in siyasetinde ortak vatan vardır. Kendisini minnetle anıyoruz. İstediği bağımsız bütünlüğünü koruyan, özgür Bosna ilelebet yaşasın. Felsefeci, düşünür, cesur, vazgeçmeyen, savaşçı, dindar ama modern Aliya İzzetbegoviç’i anmamıza olanak sağlayan emeği geçen CHP İl Başkanlığı ve Küçükçekmece Belediyesi’ne teşekkür ederim” diye konuştu.

Aliya İzzetbegoviç fotoğrafları 26 Ekim’e dek SKSM’de

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Özkan, katılımcılara teşekkür ederek, “İzzet Begoviç’i halkı tarafından sevilen, sayılan bir lider, insanların daha çok hayatla, sanatla, edebiyatla olan ilişkisini güçlendirmesini isteyen bir rol model olarak hatırlayacağız. Kendisini rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz” dedi.

Aliya İzzetbegoviç fotoğraflarının yer aldığı karma sergi, 26 Ekim’e dek SKSM’de görülebilir.