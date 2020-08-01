Bostancı sahilde atlı polislerden Kurban Bayramı denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, Bostancı sahilinde denetim gerçekleştirdi.

Atlı polisler, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. Öte yandan atlı polis birlikleri çevredeki vatandaşların ilgi odağı oldu. Atlı polis birliklerinin İstanbul’un çeşitli noktalarında devriye gezecekleri öğrenildi.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliğinden Ayten Yüksek, “Sayın müdürümüzün talimatıyla atlı polis grup amirliği olarak artık sahil bantlarına daha çok görevde bulunuyoruz. 14 tane atlı polisimiz, 8 tane de atımız var. Bunlardan 4 tanesi İngiliz, 4 tanesi de Avrupa’dır. Genelde Taksim, Sultanahmet turistik mekanlarda görev yapıyorduk. Ama sayın müdürümüzün talimatıyla İstanbul’da bulunan bütün sahil bantlarında artık görevdeyiz. Halkımızın huzuru ve güvenliği için devriyede bulunuyoruz. Daha sonrasında maske ve sosyal mesafe konusunda halkımızı uyarıyoruz bu tarz görevlerde bulunuyoruz” dedi.