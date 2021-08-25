Boy yasağına aykırı avlanılan 1.5 ton İstavrit balığına el konuldu

Beylikdüzü bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde boy yasağına aykırı avlanılan yaklaşık 1.5 ton civarında 102 kasa İstavrit balığına el konuldu.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 1 Eylül itibariyle açılacak olan su ürünleri av sezonu öncesi denetimler yoğunlaştırdı. Beylikdüzü bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde dün boy yasağına aykırı avlanmaya yönelik denetim yapıldı. Denetime, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu Personelleri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Personelleri ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Gürpınar Zabıta Ekiplerinin katıldı. Denetimde yaklaşık 1.5 ton civarında 102 kasa İstavrit balığına boy yasaklarına aykırı avlanıldığından 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında el konuldu.