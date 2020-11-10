Bozoğlu "Minnet ve şükranla anıyoruz"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82 yılıdönümü nedeniyle mesaj yayınlayan AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu, "10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hatırlama, fikirlerini ve eserlerini algılama ve anlama günüdür" dedi.

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu’nun mesajı şu şekilde:

"Sevgili Silivrililer;

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 82. yılında bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz.



Atatürk diyor ki; 'Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir, benim fikirlerimi, duygularımı anlıyorsanız bu kâfidir.'Biliyor ve görüyoruz ki, Atatürk'ün fikirleri de, duyguları da, kuruluşunun 97. yılını kutlamış olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bütün kurumlarıyla, bütün bireylerinin katılımıyla el ele hızla gelişen, geleceğin 'Büyüyen Türkiye'sidir.Bizler, yas tutmak için 10 Kasım törenlerini yapmıyoruz. 10 Kasım bir yas günü değildir. 10 Kasım bir hatırlama, bilinç tazeleme günüdür. 10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü hatırlama, fikirlerini ve eserlerini algılama ve anlama günüdür. Bu gün, onun en büyük eseri olan Türkiye'ye hizmet etmek; daha ilerilere taşımak için çalışmak ve muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkarma gayretidir. Bugün bu bilinçle, toplumumuzun geleceğini inşa etmek için çalışıyoruz. Bağımsız ve müreffeh bir gelecek için Türkiye Cumhuriyeti mirasını bizden sonraki nesillere gururla aktarma kararlılığındayız.Bu vesileyle, eserleriyle gönüllerimizde yaşayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha anıyorum. Ruhu şad olsun."