Bu gece kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da bu gece kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak, olası çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz zehirlenmelerine yönelik vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 15:39