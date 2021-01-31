Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 15:39
Bu gece kuvvetli fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da bu gece kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak, olası çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz zehirlenmelerine yönelik vatandaşları uyardı.
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