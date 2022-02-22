Bu kampüse koronavirüs uğramıyor

Covid-19 salgını ile mücadelede UVC ışınlarının etkili olduğu biliniyor. Belirli bir dozun üzerinde uygulanan ışınla virüsler tamamen ortadan kalkıyor. Koronavirüs yayılımını azaltmak ve yüz yüze eğitime mümkün olduğu kadar ara vermemek amacıyla, ilk kez Türkiye’de bir yükseköğretim kurumu UVC ışın teknolojisinden faydalanarak, tüm kampüsü bu yeni teknoloji ile donattı.

UVC ışıma işlevi ile bakteri, virüs, mantar, spor ve benzeri mikroorganizmaların etkisiz hale getirilme mekanizmasını inceleyen ve bu yöntemin Covid-19 için etkin bir biçimde kullanılabileceği irdeleyen Doğuş Üniversitesi, yeni taşındığı Ataşehir Dudullu Kampüsü’nü, Türkiye’nin ilk ‘Virus-Free’ kampüsü yapmak için harekete geçti.

Yeni kampüsün havalandırma ve yeni monte edilen su kaynaklı ısı pompası sistemini inceleyip, uygun kısımları etüt eden öğretim üyeleri, havalandırmalara etkin dezenfektan ve sterilizasyon işlevselliği olan HVAC TİPİ UVC donanımları kullanarak, tüm öğrenciler ve çalışanlar için yüzde yüze yakın güvenlikte bir koruma sağladı.

“Üreme yetenekleri ortadan kalkıyor”

Konuyla ilgili konuşan Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Tarık Baykara, “UVC ışımasıyla birlikte hasarlanan ve bozulan RNA ve DNA moleküllerinin yeniden üreme yetenekleri ortadan kalkıyor ve zararsız hale geliyorlar. Bir nevi molekülün ölümüne sebep oluyorlar. Farklı amaçlara uygun olarak ayarlanabilen ışıma süreleriyle, başarılı bir inaktivasyon sürecinin çok yüksek oranda gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

“Koronavirüs yayılımını azalttık”

Prof. Baykara, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Öğrenci, çalışanlar ve öğretim elemanlarınca kalabalık ortamlarda olacakları koridorlar, kütüphane, spor salonu, yemekhane ve kalabalık amfilerde kullandığımız sistemle Koronavirüs yayılımını ciddi oranda azalttık ve vaka sayılarımızda ciddi bir düşüş yaşadık.”