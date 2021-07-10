Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı’nın kuzeyi ile Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı’nın kuzeyi ve Iğdır’ın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, Akdeniz kıyı kesimleri ile doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 31

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Parçalı ve az bulutlu 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 39

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2021, 09:59