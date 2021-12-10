Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Ege, Batı Akdeniz'in batısı, Marmara'nın güney ve batısı ile Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli yer yer fırtına şeklinde (50-70 km /saat yer yer 90 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ve kuzey kesimleri sağanak yağışlı 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 18

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinden başlayarak akşam saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.) 20

Adana: Parçalı ve az bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışlar akşam saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli) 18

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Parçalı bulutlu 16

Erzurum: Parçalı bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021, 10:27