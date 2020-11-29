Bugün hava nasıl olacak? 29 Kasım 2020

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Muğla çevreleri, Antalya’nın batı kıyıları ile İzmir ve Aydın’ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Van’ın doğusu ile Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle güneyli, Akdeniz ile doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 12

İstanbul: Parçalı bulutlu 15

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimi sağanak yağışlı 18

Bursa: Parçalı bulutlu 18

Adana: Parçalı ve az bulutlu 22

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı 21

Samsun: Az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 6

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 17

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020, 09:50